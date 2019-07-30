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Торговля людьми: с 2014-го в Киеве - 39 официальных пострадавших

Торговля людьми: с 2014-го в Киеве - 39 официальных пострадавших - Фото
Марина Хонда(фото - kyivcity.gov.ua)
30.07.2019, 20:56

За четыре года за помощью в уполномоченные структуры Киева обратились 57 человек

В течение 2014-2019 годов в уполномоченные структуры Киева обратились 57 человек, заявивших, что пострадали от торговли людьми. 39 из них - получили этот статус. Об этом во время социально-информационной кампании к Всемирному дню противодействия торговле людьми сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает официальный портал Киева.

"Неизвестно еще сколько таких пострадавших не обращались за помощью. 39 человек этот статус получили. Мы даже разработали программу материальной помощи таким лицам. Несмотря на то, что Киев - единственный город, где созданы соответствующие структуры на районных уровнях, этого недостаточно. Но что бы ни делало государство, проблему невозможно решить окончательно, если общество не будет понимать риски", - отметила Хонда.

Всемирный дня противодействия торговле людьми происходит в Киеве в четвертый раз, его цель - привлечь как можно больше внимания к решению этой проблемы.

30 июля начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Артем Крищенко заявил, что за первые шесть месяцев 2019 года, правоохранители зафиксировали 214 случаев торговли людьми в Украине. 

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киев торговля людьми
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