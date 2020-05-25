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Под Харьковом фермеры заставляли бесплатно работать 9 человек - прокуратура

Под Харьковом фермеры заставляли бесплатно работать 9 человек - прокуратура - Фото
Фото: khar.gp.gov.ua
25.05.2020, 21:48

Мужчина и женщина вербовали людей, которых затем принуждали к бесплатному труду на собственном фермерском хозяйстве

В Харьковской области мужчина и женщина принуждали к труду на собственном фермерском хозяйстве девять человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Там уточнили, что дело открыто "по факту торговли людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенной с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда (ч. 2 ст. 149 УК Украины)".

В прокуратуре рассказали, что в Харьковском районе Харьковской области мужчина и женщина вербовали людей, которых затем принуждали к бесплатному труду на собственном фермерском хозяйстве.

В ходе обысков на ферме были обнаружены девять человек, которых, по версии прокуратуры, заставляли работать, при этом за работу им не платили. Среди потерпевших - трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Также в ходе обысков изъяты 66 боевых патронов и один запал от гранаты.

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В прокуратуре сообщили, что сейчас решается вопрос о вручении подозрения по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) УК. Санкция статьи - лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В апреле полицейские в Полтавской области задержали двух жителей города Горишние Плавни, которые могли вербовать и передавать людей для трудовой эксплуатации за деньги. 

Вадим Ребрина
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Харьков торговля людьми фермеры
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