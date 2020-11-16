За каждую украинку $1500. В Одессе раскрыли схему торговли людьми: фото, видео

Предполагается, что женщина отправляла украинских девушек за рубеж, получая за это вознаграждение

Столичная полиция раскрыла международный канал торговли людьми в Украине. Его якобы организовала 40-летняя одесситка – она вербовала симпатичных украинок и переправляла их за границу, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, за каждую "проданную" украинку женщина получала около $1000-1500. Своих жертв, которые попали в сложное материальное положение, она якобы подыскивала в Киеве и Одессе: предлагала им высокооплачиваемую работу за границей, а после – отправляла за рубеж.

Предполагается, что на месте их встречал иностранец, который забирал документы и отвозил их к месту назначения для оказания интимных услуг клиентам отелей и ночных клубов.

Фигурантку задержали в Одессе в момент, когда она, вероятно, пыталась переправить очередных двух девушек из страны.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 УК (торговля людьми), максимальное наказание по которой составляет лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества, избирается мера пресечения.

В апреле 2019 года в Грузии задержали украинку, ее подозревали в торговле детьми: видео.

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Дарья Мостовая

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