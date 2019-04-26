Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Девушка с 10 детьми ехала из России, хотела попасть на оккупированную территорию Абхазии. Ей может грозить от 14 до 17 лет тюрьмы

Реклама
Реклама

В Грузии полиция арестовала гражданку Украины по подозрению в торговле людьми, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Девушку 1982 года рождения арестовали во время переправки с 10 детьми из России в Грузи. Оттуда она собиралась попасть на оккупированную территорию Абхазии. Согласно документам, все несовершеннолетние являются ее детьми.

Реклама

Отмечается, что 4 из 10 малолетних детей были рождены в 2017 году и этот факт вызвал "обоснованное подозрение", что дело содержит признаки торговли людьми.

По законам Грузии, эта статья предусматривает от 14 до 17 лет лишения свободы.

В МВД добавили, что в рамках следствия будут сотрудничать с иностранными партнерами.

Детей доставили в Зугдидскую реферальную больницу с признаками пищевой интоксикации.

19 февраля сообщалось, что в Донецкой области сотрудники СБУ пресекли международный канал торговли людьми.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Грузия, торговля людьми, украинка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Грузии украинку подозревают в торговле детьми: видео
В Грузии украинку подозревают в торговле детьми: видео
Ученые исследовали одно из самых редких явлений Вселенной: видео
Ученые исследовали одно из самых редких явлений Вселенной: видео
Сброс "бомбы" на астероид Рюгу и последствия удара: фото и видео
Сброс "бомбы" на астероид Рюгу и последствия удара: фото и видео
Экономика Чего ожидают инвесторы от нового президента. Опрос ЕБА
Советы Зеленскому: Времени нет. Люди ждут быстрых результатов
Мнение Советы Зеленскому: Времени нет. Люди ждут быстрых результатов
Нафтогаз озвучил свое предложение России по транзиту газа
ТЭК Нафтогаз озвучил свое предложение России по транзиту газа
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Грузии украинку подозревают в торговле детьми: видео
В Грузии украинку подозревают в торговле детьми: видео
Ученые исследовали одно из самых редких явлений Вселенной: видео
Ученые исследовали одно из самых редких явлений Вселенной: видео 14:40
Сброс "бомбы" на астероид Рюгу и последствия удара: фото и видео
Сброс "бомбы" на астероид Рюгу и последствия удара: фото и видео 13:24
Rammstein показали клип на песню Radio: видео
Rammstein показали клип на песню Radio: видео 12:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 