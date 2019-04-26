В Грузии украинку подозревают в торговле детьми: видео

В Грузии полиция арестовала гражданку Украины по подозрению в торговле людьми, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Девушку 1982 года рождения арестовали во время переправки с 10 детьми из России в Грузи. Оттуда она собиралась попасть на оккупированную территорию Абхазии. Согласно документам, все несовершеннолетние являются ее детьми.

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Отмечается, что 4 из 10 малолетних детей были рождены в 2017 году и этот факт вызвал "обоснованное подозрение", что дело содержит признаки торговли людьми.

По законам Грузии, эта статья предусматривает от 14 до 17 лет лишения свободы.

В МВД добавили, что в рамках следствия будут сотрудничать с иностранными партнерами.

Детей доставили в Зугдидскую реферальную больницу с признаками пищевой интоксикации.

19 февраля сообщалось, что в Донецкой области сотрудники СБУ пресекли международный канал торговли людьми.