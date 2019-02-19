СБУ блокировала международный канал торговли людьми: фото

Фото: ssu.gov.ua

В Донецкой области сотрудники СБУ пресекли международный канал торговли людьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Мариуполя наладила нелегальный бизнес с отправлением женщин для работы в сфере оказания интимных услуг в одну из стран Ближнего Востока.

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"Подбор" девушек она осуществляла якобы под видом работы в заведениях общественного питания", - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, за каждую переправленную за границу женщину злоумышленница получала от заказчиков $300.

Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправки заграницу двух украинок.

Во время санкционированных обысков по месту жительства изъяли авиабилеты на имена еще двух женщин и мобильный телефон переписки, удостоверяющий противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела.

5 января 2018 года полиция задержала в аэропорту Киев двух женщин, которых подозревают в том, что они переправляли украинок в Грецию с целью сексуальной эксплуатации.