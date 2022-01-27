Убийство на Южмаше. Стрелка задержали под Днепром – фото

Под Днепром задержан солдат-срочник Артемий Рябчук, который, по данным следствия, расстрелял военных Нацгвардии и гражданскую на заводе Южмаш. Об этом сообщили в Facebook мэр Днепра Борис Филатов и министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По словам Филатова, стрелка задержали в Подгороднем. Монастырский написал, что Рябчук понесет самую строгую ответственность, предусмотренную законом.

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Марк Сировой

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