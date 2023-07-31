RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Визволені командири Азова братимуть участь у війні, заборони немає – командувач Нацгвардії

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 10:02
Визволені командири Азова братимуть участь у війні, заборони немає – командувач Нацгвардії - Фото
Денис Прокопенко (Фото: Telegram АЗОВ)

Визволені з полону командири бригади "Азов" готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, заборони на це немає. Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв'ю Українській правді.

Журналіст запитав, чи можливо доєднання командирів "Азова" до бойових дій, зокрема, Дениса "Редіса" Прокопенка.

"Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі – в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші", – відповів Півненко.

Він повідомив, що для нього якоїсь заборони на це немає: "Тим паче, я не розподіляю, хто воює".

Журналіст запитав, коли можна буде побачити участь Прокопенка у бойових діях.

"Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", – відповів Півненко.

Читайте також: Командири Азову готуються і виконуватимуть завдання, заборони немає – Командувач Нацгвардії

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамаріупольАзовденис прокопенко
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 