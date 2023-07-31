Визволені командири Азова братимуть участь у війні, заборони немає – командувач Нацгвардії

Визволені з полону командири бригади "Азов" готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, заборони на це немає. Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв'ю Українській правді.

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Журналіст запитав, чи можливо доєднання командирів "Азова" до бойових дій, зокрема, Дениса "Редіса" Прокопенка.

"Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі – в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші", – відповів Півненко.

Він повідомив, що для нього якоїсь заборони на це немає: "Тим паче, я не розподіляю, хто воює".

Журналіст запитав, коли можна буде побачити участь Прокопенка у бойових діях.

"Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", – відповів Півненко.

8 липня президент Зеленський призначив бойового офіцера Півненка новим командувачем Нацгвардії.

Того самого дня із Туреччини повернулись додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко і Шлега. Тоді Денис Прокопенко заявив, що вони продовжуватимуть боротьбу та ще покажуть себе в бою.

16 липня "Редіс" уперше після полону зустрівся з бійцями ''Азова".

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