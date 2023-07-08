RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський призначив нового командувача Нацгвардією: героя України і оборонця Бахмута

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 23:00
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардією: героя України і оборонця Бахмута - Фото
Олександр Півненко (Фото - Нацгвардія)
виправлено

Під час перебування у Львові після повернення з Туреччини разом із захисниками "Азовсталі" президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії. Про це повідомляє Укрінформ з місця події.

"Серед нас зараз є герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", – сказав Зеленський.

Звання героя України Півненко отримав 23 березня 2023 року.

Під час невеликого брифінгу у Львові Зеленський подякував попередньому командувачу Нацгвардією Юрію Лебедю, який теж там був присутній.

"Він буде залишатися в Міністерстві внутрішніх справ, ми не втрачаємо наших генералів", – сказав президент, а призначення Півненка пояснив тим, що призначення "бойових людей" є сьогодні пріоритетом для України, адже стоїть завдання відновити територіальну цілісність України.

  • 25 лютого 2022 року, на наступний день після початку повномасштабної російсько-української війни, Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії. Лебідь до цього виконував обов'язки командувача – після того, як Микола Балан подав у відставку у зв'язку з інцидентом на Південмаші. Тоді солдат-строковик розстріляв людей і втік зі зброєю.

Читайте також: "Мої хлопці підбили літак Пригожина". Історія Героя України Олександра Півненка

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийнацгвардіяпризначенняолександр півненко
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 