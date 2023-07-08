Зеленський призначив нового командувача Нацгвардією: героя України і оборонця Бахмута

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Під час перебування у Львові після повернення з Туреччини разом із захисниками "Азовсталі" президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії. Про це повідомляє Укрінформ з місця події.

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"Серед нас зараз є герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", – сказав Зеленський.

Звання героя України Півненко отримав 23 березня 2023 року.

Під час невеликого брифінгу у Львові Зеленський подякував попередньому командувачу Нацгвардією Юрію Лебедю, який теж там був присутній.

"Він буде залишатися в Міністерстві внутрішніх справ, ми не втрачаємо наших генералів", – сказав президент, а призначення Півненка пояснив тим, що призначення "бойових людей" є сьогодні пріоритетом для України, адже стоїть завдання відновити територіальну цілісність України.

25 лютого 2022 року, на наступний день після початку повномасштабної російсько-української війни, Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії. Лебідь до цього виконував обов'язки командувача – після того, як Микола Балан подав у відставку у зв'язку з інцидентом на Південмаші. Тоді солдат-строковик розстріляв людей і втік зі зброєю.

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