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Потери России: ВСУ уничтожили 590 окупантов, 22 артсистемы 16 единиц техники в сутки

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 08:16
Потери России: ВСУ уничтожили 590 окупантов, 22 артсистемы 16 единиц техники в сутки - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 590 российских захватчиков, уничтожили 22 артиллерийские системы и 16 единиц бронетехники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 6 августа 2023 ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 249 700 (+590) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 4237 (+5);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8262 (+11);

‒ артиллерийских систем – 4965 (+22);

‒ РСЗО – 705 (+1);

‒ средств ПВО ‒ 466 (+0);

‒ самолетов – 315 (+0);

‒ вертолетов – 311 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10);

‒ крылатых ракет ‒ 1359 (+12);

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19);

‒ специальная техника ‒ 734 (+4).

Фото: Генштаб ВСУ

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Артём Джерипа
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