Потери России: ВСУ уничтожили 590 окупантов, 22 артсистемы 16 единиц техники в сутки
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 590 российских захватчиков, уничтожили 22 артиллерийские системы и 16 единиц бронетехники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 6 августа 2023 ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 249 700 (+590) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4237 (+5);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8262 (+11);
‒ артиллерийских систем – 4965 (+22);
‒ РСЗО – 705 (+1);
‒ средств ПВО ‒ 466 (+0);
‒ самолетов – 315 (+0);
‒ вертолетов – 311 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10);
‒ крылатых ракет ‒ 1359 (+12);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19);
‒ специальная техника ‒ 734 (+4).
- 6 августа Генштаб сообщил, что украинские защитники отбили российские атаки на Купянском направлении, оккупанты без успеха наступали в районе Старомайорского и Роботиного на юге.
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. В ночь на 6 августа страна-террорист Россия осуществила массированную атаку. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Представитель ГУР пояснил, что Россия могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины.
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