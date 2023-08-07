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Зеленский провел селектор: доклады Залужного, Минобороны и разведки

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 13:40
Зеленский провел селектор: доклады Залужного, Минобороны и разведки - Фото
Фото: Zelenskiy Official

Президент Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное заседание, на нем, в частности, заслушали доклады Главкома, Минобороны и разведки. Об этом президент сообщил в Telegram.

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Главнокомандующий Залужный доложил о ситуации на фронте, там напряжены оборонительные и наступательные операции.

Министерство обороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу.

Министерство стратегической промышленности доложило о собственном производстве.

"Ликвидируем бюрократические барьеры", – написал президент.

ГУР и Служба внешней разведки доложили о данных, полученных из России.

"Понимаем ближайшие планы врага", – прокомментировал Зеленский.

Глава СБУ отчитался о борьбе с предателями в Украине.

Министр внутренних дел и заместитель руководителя Офиса президента доложили о российских обстрелах гражданских объектов и действиях Украины по ликвидации последствий и помощи людям.

Также готовятся к выполнению некоторые решения Ставки по продлению "зернового коридора", отметил Зеленский.

  • 5 августа президент анонсировал "продолжение работы по очищению государственных институций" на следующей неделе.
  • 6 августа Зеленский принял участие в праздновании Дня Воздушных сил ВСУ, вручил государственные награды и боевые знамена воинским частям
  • Российские оккупанты готовили воздушный удар по Николаевской области во время визита президента. 7 августа СБУ задержала наводчицу оккупантов.

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Артём Джерипа
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