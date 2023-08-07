Зеленский провел селектор: доклады Залужного, Минобороны и разведки
Президент Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное заседание, на нем, в частности, заслушали доклады Главкома, Минобороны и разведки. Об этом президент сообщил в Telegram.
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Главнокомандующий Залужный доложил о ситуации на фронте, там напряжены оборонительные и наступательные операции.
Министерство обороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу.
Министерство стратегической промышленности доложило о собственном производстве.
"Ликвидируем бюрократические барьеры", – написал президент.
ГУР и Служба внешней разведки доложили о данных, полученных из России.
"Понимаем ближайшие планы врага", – прокомментировал Зеленский.
Глава СБУ отчитался о борьбе с предателями в Украине.
Министр внутренних дел и заместитель руководителя Офиса президента доложили о российских обстрелах гражданских объектов и действиях Украины по ликвидации последствий и помощи людям.
Также готовятся к выполнению некоторые решения Ставки по продлению "зернового коридора", отметил Зеленский.
- 5 августа президент анонсировал "продолжение работы по очищению государственных институций" на следующей неделе.
- 6 августа Зеленский принял участие в праздновании Дня Воздушных сил ВСУ, вручил государственные награды и боевые знамена воинским частям
- Российские оккупанты готовили воздушный удар по Николаевской области во время визита президента. 7 августа СБУ задержала наводчицу оккупантов.
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