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Зеленський провів селектор: доповіді Залужного, Міноборони та розвідки

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 13:40
Зеленський провів селектор: доповіді Залужного, Міноборони та розвідки - Фото
Фото: Zelenskiy Official

Президент Володимир Зеленський провів щоденне селекторне засідання, на ньому зокрема заслухали доповіді Головкома, Міноборони та розвідки. Про це президент повідомив у Telegram.

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Головнокомандувач Залужний доповів про ситуацію на фронті, там напружені оборонні та наступальні операції.

Міністерство оборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку та середню перспективу.

Міністерство стратегічної промисловості доповіло про власне виробництво.

"Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", – написав президент.

ГУР та Служба зовнішньої розвідки доповіли про дані отримані з Росії.

"Розуміємо найближчі плани ворога", – прокоментував Зеленський.

Голова СБУ відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.

Міністр внутрішніх справ та заступник керівника Офісу президента доповіли про російські обстріли цивільних об'єктів і дії України з ліквідації наслідків та допомоги людям.

Також готуються до виконання деякі рішення Ставки щодо продовження "зернового коридору", зазначив Зеленський.

  • 5 серпня президент анонсував "продовження роботи з очищення державних інституцій" наступного тижня.
  • 6 серпня Зеленський взяв участь у святкуванні Дня Повітряних сил ЗСУ, вручив державні нагороди та бойові прапори військовим частинам
  • Російські окупанти готували повітряний удар по Миколаївській області під час візиту президента. 7 серпня СБУ затримала навідницю окупантів.

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Артем Джеріпа
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