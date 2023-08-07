Зеленський провів селектор: доповіді Залужного, Міноборони та розвідки

Президент Володимир Зеленський провів щоденне селекторне засідання, на ньому зокрема заслухали доповіді Головкома, Міноборони та розвідки. Про це президент повідомив у Telegram.

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Головнокомандувач Залужний доповів про ситуацію на фронті, там напружені оборонні та наступальні операції.

Міністерство оборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку та середню перспективу.

Міністерство стратегічної промисловості доповіло про власне виробництво.

"Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", – написав президент.

ГУР та Служба зовнішньої розвідки доповіли про дані отримані з Росії.

"Розуміємо найближчі плани ворога", – прокоментував Зеленський.

Голова СБУ відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.

Міністр внутрішніх справ та заступник керівника Офісу президента доповіли про російські обстріли цивільних об'єктів і дії України з ліквідації наслідків та допомоги людям.

Також готуються до виконання деякі рішення Ставки щодо продовження "зернового коридору", зазначив Зеленський.

5 серпня президент анонсував "продовження роботи з очищення державних інституцій" наступного тижня.

6 серпня Зеленський взяв участь у святкуванні Дня Повітряних сил ЗСУ, вручив державні нагороди та бойові прапори військовим частинам

Російські окупанти готували повітряний удар по Миколаївській області під час візиту президента. 7 серпня СБУ затримала навідницю окупантів.

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