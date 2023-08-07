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РФ готувала повітряний удар під час візиту Зеленського на південь. СБУ затримала навідницю: фото

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 10:39
РФ готувала повітряний удар під час візиту Зеленського на південь. СБУ затримала навідницю: фото - Фото
Затримана навідниця (Фото: СБУ)

Російські окупанти готували повітряний удар по Миколаївській області під час візиту президента Володимира Зеленського, Служба безпеки України затримала навідницю, яка працювала на ворога. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці заявляють, що під час недавнього візиту Зеленського до Миколаївської області інформаторка росіян збирала розвідувальні дані про поїздку глави держави — намагалася з'ясувати час і маршрут.

Співробітники СБУ знали про діяльність підозрюваної заздалегідь і вжили додаткових заходів безпеки, після чого продовжили документувати дії фігурантки, щоб отримати нові дані про її російських кураторів.

Це дозволило встановити, що жінка мала й інші цілі, зокрема виявлення локації систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами в районі Очакова — окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого удару.

Спецслужба затримала навідницю під час спроби передати інформацію росіянам, вона проживає в Очакові та працювала у військовому магазині в одній із військових частин регіону.

Для збирання інформації вона об'їжджала район і знімала локації Сил оборони, а також намагалася отримати відомості через свої зв'язки в соціальних установах.

Жінка отримала підозру за статтею про розповсюдження інформації про пересування Збройних Сил України, її взяли під варту. Підозрюваній загрожує до 12 років за ґратами.

РФ готувала повітряний удар під час візиту Зеленського на південь. СБУ затримала навідницю: фото

РФ готувала повітряний удар під час візиту Зеленського на південь. СБУ затримала навідницю: фото

РФ готувала повітряний удар під час візиту Зеленського на південь. СБУ затримала навідницю: фото

РФ готувала повітряний удар під час візиту Зеленського на південь. СБУ затримала навідницю: фото

РФ готувала повітряний удар під час візиту Зеленського на південь. СБУ затримала навідницю: фото

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Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнасбумиколаївська областьколаборантиОчаків
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