РФ готовила воздушный удар во время визита Зеленского на юг. СБУ задержала наводчицу: фото

Российские оккупанты готовили воздушный удар по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского, Служба безопасности Украины задержала наводчицу, которая работала на врага. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители заявляют, что во время недавнего визита Зеленского в Николаевскую область информатор россиян собирала разведывательные данные о поездке главы государства — она пыталась выяснить время и маршрут.

Сотрудники СБУ знали о деятельности подозреваемой заранее и приняли дополнительные меры безопасности, после чего продолжили документировать действия фигурантки, чтобы получить новые данные о ее российских кураторах.

Это позволило установить, что женщина имела и другие цели, в частности обнаружение локации систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами в районе Очакова — оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного удара.

Спецслужба задержала наводчицу во время попытки передачи информации россиянам, она проживает в Очакове и работала в военном магазине в одной из воинских частей региона.

Для сбора информации она объезжала район и снимала локации Сил обороны, а также пыталась получить ведомости через свои связи в социальных учреждениях.

Женщина получила подозрение по статье о распространим информации о передвижениях Вооруженных Сил Украины, ее взяли под стражу. Подозреваемой грозит до 12 лет за решеткой.

25 июля СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву.

26 июля контрразведка СБУ сообщила, что выявила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая готовила серию терактов в Запорожье.

В Одесской области военный бухгалтер присвоил 10 млн грн зарплат морпехов. Его задержала СБУ.

Читайте также: СБУ задержала в Киеве "абитуриента", его подозревают в шпионаже для ГРУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.