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РФ готовила воздушный удар во время визита Зеленского на юг. СБУ задержала наводчицу: фото

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07.08.2023, 10:39
РФ готовила воздушный удар во время визита Зеленского на юг. СБУ задержала наводчицу: фото - Фото
Задержанная наводчица (Фото: СБУ)

Российские оккупанты готовили воздушный удар по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского, Служба безопасности Украины задержала наводчицу, которая работала на врага. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители заявляют, что во время недавнего визита Зеленского в Николаевскую область информатор россиян собирала разведывательные данные о поездке главы государства — она пыталась выяснить время и маршрут. 

Сотрудники СБУ знали о деятельности подозреваемой заранее и приняли дополнительные меры безопасности, после чего продолжили документировать действия фигурантки, чтобы получить новые данные о ее российских кураторах. 

Это позволило установить, что женщина имела и другие цели, в частности обнаружение локации систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами в районе Очакова — оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного удара. 

Спецслужба задержала наводчицу во время попытки передачи информации россиянам, она проживает в Очакове и работала в военном магазине в одной из воинских частей региона. 

Для сбора информации она объезжала район и снимала локации Сил обороны, а также пыталась получить ведомости через свои связи в социальных учреждениях. 

Женщина получила подозрение по статье о распространим информации о передвижениях Вооруженных Сил Украины, ее взяли под стражу. Подозреваемой грозит до 12 лет за решеткой. 

РФ готовила воздушный удар во время визита Зеленского на юг. СБУ задержала наводчицу: фото

РФ готовила воздушный удар во время визита Зеленского на юг. СБУ задержала наводчицу: фото

РФ готовила воздушный удар во время визита Зеленского на юг. СБУ задержала наводчицу: фото

РФ готовила воздушный удар во время визита Зеленского на юг. СБУ задержала наводчицу: фото

РФ готовила воздушный удар во время визита Зеленского на юг. СБУ задержала наводчицу: фото

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Дмитрий Гриниченко
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