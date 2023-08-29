Генерал ЗСУ: Росія повністю вивела наземні сили з Білорусі. Кинула на Куп'янськ та Лиман

Командувач Об'єднаних сил генерал Сергій Наєв заявив, що росіяни повністю вивели наземні війська з Білорусі, щоб кинути їх на схід.

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За його словами, наземний компонент російських військ виведено з Білорусі в резерв угруповання, яке наступає у напрямку Куп'янська та Лимана.

Він зазначив, що у вересні в РБ заплановано проведення низки навчань ОДКБ "Эшелон", "Поиск" та "Взаимодействие", які можуть бути використані для нарощування військової присутності окупантів.

Генерал не виключив провокацій ворога на кордоні з Білоруссю, проте ударного угруповання загарбників на північному напрямку немає.

Залишається ризик диверсій, наголосив воєначальник, українське командування вживає заходів.

24 серпня генерал Сирський відвідав бійців оперативно-тактичних груп "Лиман" та "Соледар".

9 серпня командувач Сухопутних сил заявив, що окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання.

16 серпня речник Східного угруповання військ повідомив, що українські сили збудували "потужну оборону" на Лимано-Куп'янському напрямку, а окупанти вдаються до перегрупування через українські удари та відсіч.

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