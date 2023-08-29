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Генерал ЗСУ: Росія повністю вивела наземні сили з Білорусі. Кинула на Куп'янськ та Лиман

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 07:51
Генерал ЗСУ: Росія повністю вивела наземні сили з Білорусі. Кинула на Куп'янськ та Лиман - Фото
Сергій Наєв (Фото: ЗСУ)

Командувач Об'єднаних сил генерал Сергій Наєв заявив, що росіяни повністю вивели наземні війська з Білорусі, щоб кинути їх на схід.

За його словами, наземний компонент російських військ виведено з Білорусі в резерв угруповання, яке наступає у напрямку Куп'янська та Лимана.

Він зазначив, що у вересні в РБ заплановано проведення низки навчань ОДКБ "Эшелон", "Поиск" та "Взаимодействие", які можуть бути використані для нарощування військової присутності окупантів.

Генерал не виключив провокацій ворога на кордоні з Білоруссю, проте ударного угруповання загарбників на північному напрямку немає.

Залишається ризик диверсій, наголосив воєначальник, українське командування вживає заходів.

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Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬвійнанаступСергій НаєвКуп'янськЛиман
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