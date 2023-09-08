Росіяни вивели літаки та гелікоптери з Білорусі, лишили один винищувач, мапа – OSINT

Росіяни вивели майже все авіаційне угруповання з Білорусі, залишився лише один літак окупантів, повідомляє білоруський OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн".

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Дослідники зазначають, що це сталося ще 5 серпня, угруповання Військово-космічних сил РФ входило до Регіонального угруповання військ (РГВ) Росії та Білорусі.

Зокрема, з аеродрому "Мачулищи" у Білорусі на аеродром "Сеща" у Брянській області РФ відлетіли вертольоти (чотири Мі-8 та сім Мі-24) ВКС росіян, пише спільнота.

З аеродрому "Барановичі" до Росії вилетіло дев'ять винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ, зазначає проєкт.

За словами дослідників, більшість вертольотів і літаків, що відлетіли, знаходилася в Білорусі з початку січня 2023 року, таким чином авіаційний компонент РГВ у країні припинив існувати.

На перше вересня у Білорусі залишався лише один російський штурмовик Су-25, який прилетів до "Мачулищ" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда".

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох військових конфліктах.

1 вересня Командувач Об'єднаних сил заявив, що українські командири отримали завдання посилити оборону північних кордонів через навчання в Білорусі.

За його словами, росіяни повністю вивели наземні війська з Білорусі, щоб кинути їх на схід.

Начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки

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