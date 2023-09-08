RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни вивели літаки та гелікоптери з Білорусі, лишили один винищувач, мапа – OSINT

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 17:15
Росіяни вивели літаки та гелікоптери з Білорусі, лишили один винищувач, мапа – OSINT - Фото
Винищувач Су-25 (Фото: Vitaly V. Kuzmin)

Росіяни вивели майже все авіаційне угруповання з Білорусі, залишився лише один літак окупантів, повідомляє білоруський OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн".

Дослідники зазначають, що це сталося ще 5 серпня, угруповання Військово-космічних сил РФ входило до Регіонального угруповання військ (РГВ) Росії та Білорусі.

Зокрема, з аеродрому "Мачулищи" у Білорусі на аеродром "Сеща" у Брянській області РФ відлетіли вертольоти (чотири Мі-8 та сім Мі-24) ВКС росіян, пише спільнота.

З аеродрому "Барановичі" до Росії вилетіло дев'ять винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ, зазначає проєкт.

За словами дослідників, більшість вертольотів і літаків, що відлетіли, знаходилася в Білорусі з початку січня 2023 року, таким чином авіаційний компонент РГВ у країні припинив існувати.

На перше вересня у Білорусі залишався лише один російський штурмовик Су-25, який прилетів до "Мачулищ" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда".

Інфографіка: Беларускі Гаюн

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох військових конфліктах.
  • 1 вересня Командувач Об'єднаних сил заявив, що українські командири отримали завдання посилити оборону північних кордонів через навчання в Білорусі.
  • За його словами, росіяни повністю вивели наземні війська з Білорусі, щоб кинути їх на схід.
  • Начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки

Читайте також: Путін як гангстер. Польський генерал закликав НАТО агресивніше відповідати на ядерні погрози

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬлітаквійнавертолітМі-8Су-25су-34Мі-24су-30см
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 