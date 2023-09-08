Росіяни вивели літаки та гелікоптери з Білорусі, лишили один винищувач, мапа – OSINT
Росіяни вивели майже все авіаційне угруповання з Білорусі, залишився лише один літак окупантів, повідомляє білоруський OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн".
Дослідники зазначають, що це сталося ще 5 серпня, угруповання Військово-космічних сил РФ входило до Регіонального угруповання військ (РГВ) Росії та Білорусі.
Зокрема, з аеродрому "Мачулищи" у Білорусі на аеродром "Сеща" у Брянській області РФ відлетіли вертольоти (чотири Мі-8 та сім Мі-24) ВКС росіян, пише спільнота.
З аеродрому "Барановичі" до Росії вилетіло дев'ять винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ, зазначає проєкт.
За словами дослідників, більшість вертольотів і літаків, що відлетіли, знаходилася в Білорусі з початку січня 2023 року, таким чином авіаційний компонент РГВ у країні припинив існувати.
На перше вересня у Білорусі залишався лише один російський штурмовик Су-25, який прилетів до "Мачулищ" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда".
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