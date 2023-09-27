Генерал США – критикам наступления ВСУ: Наши вообще не воевали бы без поддержки авиации

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает критику контрнаступления Сил обороны "непрофессиональной и бесполезной", поскольку другие страны, по его мнению, "никогда бы не послали своих солдат в боевые действия в таких условиях, как это делает Украина". Его цитирует Голос Америки.

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По его словам, украинским воинам приходится наступать без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда не посылали бы своих солдат в боевые действия.

Ходжес подчеркнул, что Силы обороны Украины проводят многоуровневые комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, киберборьбу, выведение из строя российских радаров и ПВО.

"Контрнаступление – это не только то, что мы видим на поле боя", – заявил американский генерал.

Он добавил, что тем, кто на расстоянии в 8000 километров критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, "должно быть стыдно за себя".

Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.

Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

Президент Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не будет говорить СМИ.

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