UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал США – критикам наступления ВСУ: Наши вообще не воевали бы без поддержки авиации

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 08:29
Генерал США – критикам наступления ВСУ: Наши вообще не воевали бы без поддержки авиации - Фото
Бен Ходжес (Фото: ЕРА)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает критику контрнаступления Сил обороны "непрофессиональной и бесполезной", поскольку другие страны, по его мнению, "никогда бы не послали своих солдат в боевые действия в таких условиях, как это делает Украина". Его цитирует Голос Америки.

По его словам, украинским воинам приходится наступать без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда не посылали бы своих солдат в боевые действия.

Ходжес подчеркнул, что Силы обороны Украины проводят многоуровневые комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, киберборьбу, выведение из строя российских радаров и ПВО.

"Контрнаступление – это не только то, что мы видим на поле боя", – заявил американский генерал.

Он добавил, что тем, кто на расстоянии в 8000 километров критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, "должно быть стыдно за себя".

Читайте также: РФ провела безуспешные контратаки, демонстрирует минимальные возможности в наступлении – союзники

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаконтрнаступлениебен годжес
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 