Генерал США – критикам наступления ВСУ: Наши вообще не воевали бы без поддержки авиации
Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает критику контрнаступления Сил обороны "непрофессиональной и бесполезной", поскольку другие страны, по его мнению, "никогда бы не послали своих солдат в боевые действия в таких условиях, как это делает Украина". Его цитирует Голос Америки.
По его словам, украинским воинам приходится наступать без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда не посылали бы своих солдат в боевые действия.
Ходжес подчеркнул, что Силы обороны Украины проводят многоуровневые комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, киберборьбу, выведение из строя российских радаров и ПВО.
"Контрнаступление – это не только то, что мы видим на поле боя", – заявил американский генерал.
Он добавил, что тем, кто на расстоянии в 8000 километров критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, "должно быть стыдно за себя".
- Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.
- Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
- Президент Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не будет говорить СМИ.
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