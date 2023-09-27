Генерал США – критикам наступу ЗСУ: Наші взагалі не воювали б без підтримки авіації
Екскомандувач армією США в Європі, генерал Бен Ходжес вважає критику контрнаступу Сил оборони "непрофесійною та марною", оскільки інші країни, на його думку, "ніколи б не послали своїх солдатів у бойові дії в таких умовах, як це робить Україна". Його цитує Голос Америки.
За його словами, українським воїнам доводиться наступати без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина "ніколи не послали б своїх солдатів" у бойові дії.
Ходжес наголосив, що Сили оборони України проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО.
"Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою", – заявив американський генерал у відставці.
Він додав, що тим, хто на відстані у 8000 кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля й окопи та розміновує їх, "має бути соромно за себе".
- Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
- Президент Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не говоритиме ЗМІ.
Читайте також: РФ провела безуспішні контратаки, демонструє мінімальні можливості в наступі – союзники
Коментарі