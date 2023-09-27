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Генерал США – критикам наступу ЗСУ: Наші взагалі не воювали б без підтримки авіації

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 08:29
Генерал США – критикам наступу ЗСУ: Наші взагалі не воювали б без підтримки авіації - Фото
Бен Ходжес (Фото: ЕРА)

Екскомандувач армією США в Європі, генерал Бен Ходжес вважає критику контрнаступу Сил оборони "непрофесійною та марною", оскільки інші країни, на його думку, "ніколи б не послали своїх солдатів у бойові дії в таких умовах, як це робить Україна". Його цитує Голос Америки.

За його словами, українським воїнам доводиться наступати без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина "ніколи не послали б своїх солдатів" у бойові дії.

Ходжес наголосив, що Сили оборони України проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО.

"Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою", – заявив американський генерал у відставці.

Він додав, що тим, хто на відстані у 8000 кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля й окопи та розміновує їх, "має бути соромно за себе".

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Мілана Головань
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