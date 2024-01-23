Утром 23 января Россия ударила по жилой многоэтажке в Харькове, предварительно ракетами Х-22. Следствие – две женщины погибли, по меньшей мере 13 человек получили ранения.

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"Около 04:00 и 07:20 оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова. Предварительно — ракетами Х-22", – написал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате ударов две женщины погибли, минимум 13 человек получили ранения. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение, другая гражданская инфраструктура, добавил он.

Полиция Харьковской области опубликовала видео поврежденного дома. На кадрах видно, что ударом уничтожен один подъезд, вокруг – возгорания и куски кирпича, выбиты окна в окрестных домах.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ДОПОЛНЕНО в 08:56. Синегубов добавил, что в настоящее время известно о 28 пострадавших.

Утром 23 января Россия совершила комбинированный ракетный обстрел. В Харькове есть прямое попадание в многоквартирный дом. Пока известно о двух погибших женщинах, людей достают из-под завалов. Кроме того, ракета попала в газопровод. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

В Киеве есть падение обломков в разных районах, есть пожары.

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