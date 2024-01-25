ВСУ: РФ атаковала Украину "шахедами" и С-300. В Одессе прилеты по промышленности — видео

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российская армия атаковала Украину ракетами типа С-300 и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 25 января. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг выпустил 14 беспилотников из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Также были запущены четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области в направлении Харькова, а также одна — с захваченных территорий Донбасса.

Зенитчики и мобильные огневые группы сбили 11 "шахедов" в Одесской и Николаевской областях.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одессе зафиксирован прилет в промышленный объект, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Известно о двух пострадавших.

Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

Днем 24 января спасатели завершили работы по разбору завалов. В результате вражеского удара погибли 10 человек.

Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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