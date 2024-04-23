Командующий Нацгвардии о возможной попытке захвата Харькова РФ: Им надо воевать годы

Командующий Национальной гвардии Пивненко заявил, что россиянам легче отказаться от своих планов, чем взять город

Харьков. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российская армия может попытаться пойти наступлением на Харьков, но ей не удастся изменить ситуацию, ведь для того, чтобы захватить город – России нужно воевать годами. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

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В ответ на вопрос журналиста о планах России наступать на Харьков Пивненко рассказал, что враг может, но он способен действовать только классически: два-три направления отвлекающие и одно – основное.

Однако, по словам командующего Национальной гвардии, для Харькова эта история будет тяжела тем, что постоянно будут продолжаться попытки уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры.

"Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годы. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", – подчеркнул он.

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

22 апреля оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Глава ОВА Синегубов рассказал, что российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 м, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.

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