Командувач Нацгвардії про можливу спробу захоплення Харкова армією Росії: Їм треба воювати роки

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російська армія може спробувати піти наступом на Харків, але їй не вдасться змінити ситуацію, адже для того, щоб захопити місто – Росії потрібно воювати роками. Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

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У відповідь на питання журналіста щодо планів Росії наступати на Харків Півненко розповів, що ворог може, але він здатен діяти лише класично: два-три напрямки відволікаючі й один – основний.

Однак, за словами командувача Національної гвардії, для Харкова ця історія буде тяжка тим, що постійно триватимуть спроби знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

"Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів", – наголосив він.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

22 квітня окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Голова ОВА Синєгубов розповів, що російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.

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