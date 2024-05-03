ГУР говорит, что в Украине 514 000 сухопутных войск РФ. Назвало количество под Харьковом

Вадим Скибицкий (Фото: ГУР)

Российская оккупационная армия имеет в общей сложности 514 000 сухопутных войск, вовлеченных в войну против Украины, что превышает отметку в 470 000, приведенную в апреле главнокомандующим НАТО, генералом Кристофером Каволи. Об этом в интервью The Economist заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По словам разведчика, российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военных, но, вероятно, будет увеличена до 50 000-70 000.

Такие цифры озвучил Скибицкий в связи с вероятностью подготовки врагом наступления на Харьковскую и Сумскую области. По мнению представителя ГУР, это может начаться в конце мая или начале июня, хотя "все зависит от прочности украинской обороны на Донбассе".

Кроме того, у ГУР есть данные, что Россия готовит "дивизию резервов", которую она впоследствии может добавить к основным силам. Ее численность – от 15 000 до 20 000 человек. В то же время Скибицкий признает, что этого количества недостаточно для захвата любого крупного украинского города.

"Быстрая операция, чтобы войти и выйти, – возможно. Но операция по захвату Харькова или даже Сум – это совсем другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", – сказал генерал-майор.

13 апреля главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте существенно обострилась – это, прежде всего, связано со значительной активизацией наступательных действий оккупантов после проведения "президентских выборов" в России.

Глава ГУР Буданов, прогнозируя ход войны, заявил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время – в частности, "проблемы" будут с середины мая.

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