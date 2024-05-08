В Харькове "прилеты" в жилой застройке, пострадали дети
Российская армия днем в среду, 8 мая, нанесла удар по Харькову. По информации городского головы Игоря Терехова и главы облгосадминистрации Олега Синегубова, пострадали дети.
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"Прилеты в жилой район города. Предварительно – есть пострадавшие дети", — говорится в Telegram-канале Терехова.
Синегубов сообщил, что попадание зафиксировано по открытой местности на территории учебного заведения.
Есть данные о трех пострадавших детях – мальчиках 12, 13 и 15 лет.
Состояние одного из пострадавших детей тяжелое.
- В субботу, 4 мая, Россия нанесла ракетный удар по городу, а днем 5 мая – сбросила на него несколько авиабомб.
- Мэр Игорь Терехов говорил, что Россия собирается сделать из Харькова "второе Алеппо". Этот город в Сирии стал символом расправы режима Башара Асада, которого поддерживает Россия, с политической оппозицией.
- Украинское военное командование не исключает, что Россия может попытаться пойти наступлением на Харьков.