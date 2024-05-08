В Харькове "прилеты" в жилой застройке, пострадали дети

В городе Харькове днем в среду раздались взрывы в результате обстрела. Местные власти сообщают, что есть пострадавшие

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Российская армия днем в среду, 8 мая, нанесла удар по Харькову. По информации городского головы Игоря Терехова и главы облгосадминистрации Олега Синегубова, пострадали дети.

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"Прилеты в жилой район города. Предварительно – есть пострадавшие дети", — говорится в Telegram-канале Терехова.



Синегубов сообщил, что попадание зафиксировано по открытой местности на территории учебного заведения.



Есть данные о трех пострадавших детях – мальчиках 12, 13 и 15 лет.

Состояние одного из пострадавших детей тяжелое.