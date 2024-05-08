У Харкові "прильоти" в житловій забудові, постраждали діти
Російська армія вдень у середу, 8 травня, завдала удару по Харкову. За інформацією міського голови Ігоря Терехова та голови обласної адміністрації Олега Синєгубова, постраждали діти.
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"Прильоти у житловий район міста. Попередньо – є постраждалі діти", – йдеться у Telegram-каналі Терехова.
Синєгубов повідомив, що влучання зафіксовано по відкритій місцевості на території закладу освіти.
Є дані про трьох постраждалих дітей – хлопчиків 12, 13 і 15 років.
Стан одного з постраждалих дітей важкий.
Постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.
- У суботу, 4 травня, Росія завдала ракетного удару по місту, а вдень 5 травня – скинула на нього кілька авіабомб.
- Мер Ігор Терехов казав, що Росія збирається зробити з Харкова "друге Алеппо". Це місто у Сирії стало символом розправи режиму Башара Асада, якого підтримує Росія, з політичною опозицією.
- Українське військове командування не виключає, що Росія може спробувати піти наступом на Харків.