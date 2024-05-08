У Харкові "прильоти" в житловій забудові, постраждали діти
Фото: depositphotos.com

Російська армія вдень у середу, 8 травня, завдала удару по Харкову. За інформацією міського голови Ігоря Терехова та голови обласної адміністрації Олега Синєгубова, постраждали діти.

"Прильоти у житловий район міста. Попередньо – є постраждалі діти", – йдеться у Telegram-каналі Терехова.

Синєгубов повідомив, що влучання зафіксовано по відкритій місцевості на території закладу освіти.

Є дані про трьох постраждалих дітей – хлопчиків 12, 13 і 15 років.

Стан одного з постраждалих дітей важкий.

Постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.

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