У Харкові "прильоти" в житловій забудові, постраждали діти

У місті Харкові вдень у середу пролунали вибухи внаслідок обстрілу. Місцева влада повідомляє, що є постраждалі

Фото: depositphotos.com

Російська армія вдень у середу, 8 травня, завдала удару по Харкову. За інформацією міського голови Ігоря Терехова та голови обласної адміністрації Олега Синєгубова, постраждали діти.

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"Прильоти у житловий район міста. Попередньо – є постраждалі діти", – йдеться у Telegram-каналі Терехова.