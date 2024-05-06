Поліція Харкова: Правило двох стін працює, більше бомб влучає поряд з будинками, а не в них
Правило двох стін працює "досить добре", оскільки відсоток прямих влучань бомб у будинки нижчий, ніж поряд зі ними. Правило необхідно використовувати, якщо поруч немає укриття, заявив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко у коментарі Суспільному.
"У нас є стільки укриттів, скільки є. Я рекомендую, що якщо немає поруч укриття, користуватися правилом двох стін: відсоток прямих потраплянь у будинок бомби нижчий, ніж влучання поруч з будинком", – заявив він.
За словами Тимошка, якщо бомба влучає поряд з будинком, то правило двох стін працює "досить добре".
Він зазначив, що правоохоронці здебільшого фіксують уламкові поранення у постраждалих – це люди, які перебували поруч з вікнами у момент, коли їх вибила вибухова хвиля.
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