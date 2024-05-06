Полиция Харькова: Правило двух стен работает, больше бомб попадает рядом с домами

Подавляющее большинство раненых – люди с осколочными ранениями, которые были рядом с окнами, заявил руководитель полиции Харьковской области

Фото: EPA

Правило двух стен работает "достаточно хорошо", поскольку процент прямых попаданий бомб в дома ниже, чем рядом с ними. Правилом необходимо пользоваться, если рядом нет укрытия, заявил руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии Суспильному.

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"У нас есть столько укрытий, сколько есть. Я рекомендую, что если нет рядом укрытия, пользоваться правилом двух стен: процент прямых попаданий в дом бомбы ниже попадания рядом с домом", – заявил он.

По словам Тимошко, если бомба попадает рядом с домом, то правило двух стен работает "достаточно хорошо".

Он отметил, что правоохранители в основном фиксируют обломочные ранения у пострадавших – это люди, которые находились рядом с окнами в момент, когда их выбила взрывная волна.

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