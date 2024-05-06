Полиция Харькова: Правило двух стен работает, больше бомб попадает рядом с домами
Правило двух стен работает "достаточно хорошо", поскольку процент прямых попаданий бомб в дома ниже, чем рядом с ними. Правилом необходимо пользоваться, если рядом нет укрытия, заявил руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии Суспильному.
"У нас есть столько укрытий, сколько есть. Я рекомендую, что если нет рядом укрытия, пользоваться правилом двух стен: процент прямых попаданий в дом бомбы ниже попадания рядом с домом", – заявил он.
По словам Тимошко, если бомба попадает рядом с домом, то правило двух стен работает "достаточно хорошо".
Он отметил, что правоохранители в основном фиксируют обломочные ранения у пострадавших – это люди, которые находились рядом с окнами в момент, когда их выбила взрывная волна.
Читайте также: Россияне разрушили мясокомбинат "Мясной" в Харькове
- В субботу, 4 мая, Россия нанесла ракетный удар по Харькову, ночью 5 мая атаковала город "шахедами", а днем – сбросила на него несколько авиабомб.
- Мэр Игорь Терехов говорил, что Россия собирается сделать из Харькова "второе Алеппо". Этот город в Сирии стал символом расправы режима поддерживаемого Россией Башара Асада с политической оппозицией.
- Украинское военное командование не исключает, что Россия может попытаться пойти наступлением на Харьков. Глава обладминистрации заявил, что у РФ для открытия новой линии фронта в Харьковской области у оккупантов недостаточно сил.
Читайте также: Сумы, Харьков или восточнее. Где может начаться масштабное наступление россиян и какие угрозы это несет