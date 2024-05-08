Российская ДРГ пыталась перейти границу в 30 км от Харькова: подробности

Фото: Государственная пограничная служба

Силы обороны отбили попытку проникновения российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке в воскресенье.

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Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net подтвердил, что такая попытка состоялась в районе села Пильная (около 30 км северо-восточнее Харькова). В составе группы было до десяти человек.



"Вражеская ДРГ была вовремя обнаружена, и по ней был открыт огонь на поражение, в результате которого противник прекратил выполнение задач и, понеся потери, вернулся на сопредельную территорию Российской Федерации", — рассказал он.

Он добавил, что в целом россияне активизировали использование ДРГ на Харьковском направлении.

В субботу и воскресенье были еще попытки проникнуть на территорию Украины из России, но их удалось вовремя выявить, поэтому попытки собрать разведывательные данные успеха не имели.