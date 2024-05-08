Російська ДРГ намагалася перейти кордон за 30 км від Харкова: подробиці

Фото: Державна прикордонна служба

Сили оборони відбили спробу проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи в Харківській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні в неділю.

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Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net підтвердив, що така спроба відбулася в районі села Пильна (приблизно 30 км на північний схід від Харкова). У складі групи було до десяти осіб.

"Ворожа ДРГ була вчасно виявлена, по ній був відкритий вогонь на ураження, внаслідок якого противник припинив виконання завдань і, зазнавши втрат, повернувся на суміжну територію Російської Федерації", – розказав він.

Він додав, що загалом росіяни активізували використання ДРГ на Харківському напрямку.

У суботу й неділю були ще спроби проникнути на територію України з Росії, але їх вдалося вчасно виявити, тож намагання зібрати розвідувальні дані успіху не мали.