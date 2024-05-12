Потери РФ на Харьковщине. ГУР: Решили быстрее открыть дополнительный лагерь для их пленных

Украина гарантирует пленным соблюдение Женевских конвенций, гуманитарного права и будет гарантировать им жизнь и безопасность

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Украина решила быстрее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных, учитывая потери российских оккупантов в Харьковской области. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Учитывая масштаб ситуации, в которой находится российская группировка, их потерь (и будущих, в том числе), принято решение поскорее открыть дополнительное место содержания, дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине. Скоро так же будет эта информация публичной и официальной", – отметил он.

Учитывая потери оккупантов в живой силе и технике, Юсов обратился насчет возможности сдачи в украинский плен к россиянам из Московского и Ленинградского военного округов, которые воюют на Харьковском направлении.

По словам представителя ГУР, случаи сдачи российских захватчиков в плен активно происходят, а оппозиционные к российскому режиму Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон уже выступили с обращением к россиянам – либо переходить на сторону Украины, либо сдаваться в плен.

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В то же время, Украина гарантирует пленным соблюдение Женевских конвенций, гуманитарного права, и будет гарантировать им жизнь и безопасность, акцентировал Юсов.

"Такие [российские] военнослужащие уже есть, и в ближайшее время о них будет больше информации. Учитывая потери противника на данном направлении (они значительны и будут только увеличиваться) сдача в плен или переход на сторону Украины это разумная альтернатива. Поэтому действительно обращаемся с этой информацией к тем российским оккупантам, кто сохранил еще инстинкт самосохранения и критическое мышление", – подытожил он.

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В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

ГУР заявило, что действия российских захватчиков на Харьковском направлении начались "по графику", о котором украинская военная разведка проинформировала руководство и командование.

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