Потери РФ на Харьковщине. ГУР: Решили быстрее открыть дополнительный лагерь для их пленных
Украина решила быстрее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных, учитывая потери российских оккупантов в Харьковской области. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Учитывая масштаб ситуации, в которой находится российская группировка, их потерь (и будущих, в том числе), принято решение поскорее открыть дополнительное место содержания, дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине. Скоро так же будет эта информация публичной и официальной", – отметил он.
Учитывая потери оккупантов в живой силе и технике, Юсов обратился насчет возможности сдачи в украинский плен к россиянам из Московского и Ленинградского военного округов, которые воюют на Харьковском направлении.
По словам представителя ГУР, случаи сдачи российских захватчиков в плен активно происходят, а оппозиционные к российскому режиму Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон уже выступили с обращением к россиянам – либо переходить на сторону Украины, либо сдаваться в плен.
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В то же время, Украина гарантирует пленным соблюдение Женевских конвенций, гуманитарного права, и будет гарантировать им жизнь и безопасность, акцентировал Юсов.
"Такие [российские] военнослужащие уже есть, и в ближайшее время о них будет больше информации. Учитывая потери противника на данном направлении (они значительны и будут только увеличиваться) сдача в плен или переход на сторону Украины это разумная альтернатива. Поэтому действительно обращаемся с этой информацией к тем российским оккупантам, кто сохранил еще инстинкт самосохранения и критическое мышление", – подытожил он.
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- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- ГУР заявило, что действия российских захватчиков на Харьковском направлении начались "по графику", о котором украинская военная разведка проинформировала руководство и командование.
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