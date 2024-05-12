Втрати росіян на Харківщині. ГУР: Вирішили швидше відкрити додатковий табір для їх полонених
Україна вирішила швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених, враховуючи втрати російських окупантів у Харківській області. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Враховуючи масштаб ситуації, в якій знаходиться російське угрупування, їхніх втрат (і майбутніх, в тому числі), прийнято рішення швидше відкрити додаткове місце утримання, додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Скоро так само буде ця інформація публічною й офіційною", – зазначив він.
Враховуючи втрати окупантів у живій силі та техніці, Юсов звернувся щодо можливості здачі в український полон до росіян з Московського та Ленінградського військового округів, які воюють на Харківському напрямку.
За словами представника ГУР, випадки здачі російських загарбників в полон активно відбуваються, а опозиційні до російського режиму Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон вже виступили зі зверненням до росіян – або переходити на бік України, або здаватися у полон.
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Водночас Україна гарантує полоненим дотримання Женевських конвенцій, гуманітарного права, і гарантуватиме їм життя і безпеку, акцентував Юсов.
"Такі [російські] військовослужбовці вже є і найближчим часом про них буде більше інформації. Враховуючи втрати противника на даному напрямку (вони значні, і будуть лише збільшуватися) здача в полон або перехід на бік України це розумна альтернатива. Тому справді звертаємося із цією інформацією до тих російських окупантів, хто зберіг іще інстинкт самозбереження і критичне мислення", – підсумував він.
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- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.
- ГУР заявило, що дії російських загарбників на Харківському напрямку розпочалися "за графіком", про який українська воєнна розвідка поінформувала керівництво та командування.
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