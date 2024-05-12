Втрати росіян на Харківщині. ГУР: Вирішили швидше відкрити додатковий табір для їх полонених

Україна гарантує полоненим дотримання Женевських конвенцій, гуманітарного права, і гарантуватиме їм життя і безпеку

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Україна вирішила швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених, враховуючи втрати російських окупантів у Харківській області. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Враховуючи масштаб ситуації, в якій знаходиться російське угрупування, їхніх втрат (і майбутніх, в тому числі), прийнято рішення швидше відкрити додаткове місце утримання, додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Скоро так само буде ця інформація публічною й офіційною", – зазначив він.

Враховуючи втрати окупантів у живій силі та техніці, Юсов звернувся щодо можливості здачі в український полон до росіян з Московського та Ленінградського військового округів, які воюють на Харківському напрямку.

За словами представника ГУР, випадки здачі російських загарбників в полон активно відбуваються, а опозиційні до російського режиму Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон вже виступили зі зверненням до росіян – або переходити на бік України, або здаватися у полон.

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Водночас Україна гарантує полоненим дотримання Женевських конвенцій, гуманітарного права, і гарантуватиме їм життя і безпеку, акцентував Юсов.

"Такі [російські] військовослужбовці вже є і найближчим часом про них буде більше інформації. Враховуючи втрати противника на даному напрямку (вони значні, і будуть лише збільшуватися) здача в полон або перехід на бік України це розумна альтернатива. Тому справді звертаємося із цією інформацією до тих російських окупантів, хто зберіг іще інстинкт самозбереження і критичне мислення", – підсумував він.

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

ГУР заявило, що дії російських загарбників на Харківському напрямку розпочалися "за графіком", про який українська воєнна розвідка поінформувала керівництво та командування.

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