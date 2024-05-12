Харківщина. ГУР: Росіяни розпочали дії "за графіком", про який було відомо
Фото: ГУР

Дії російських загарбників на Харківському напрямку розпочалися "за графіком", про який українська воєнна розвідка поінформувала керівництво та командування. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано, безумовно, як і належить ГУР, всі необхідні інстанції – і керівництво, і командування", – заявив він.

За словами Юсова, вживаються необхідні заходи, також разом із Силами оборони на напрямку зараз воюють і спецпризначенці з підрозділів ГУР.

 Представник акцентував, що наразі окупанти "несуть великі втрати".

  • У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
  • Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. У ЗСУ повідомили, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.
  • Станом на 12 травня з Харківської області евакуювали понад 4000 осіб.

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