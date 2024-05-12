Харківщина. ГУР: Росіяни розпочали дії "за графіком", про який було відомо

Фото: ГУР

Дії російських загарбників на Харківському напрямку розпочалися "за графіком", про який українська воєнна розвідка поінформувала керівництво та командування. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано, безумовно, як і належить ГУР, всі необхідні інстанції – і керівництво, і командування", – заявив він.

За словами Юсова, вживаються необхідні заходи, також разом із Силами оборони на напрямку зараз воюють і спецпризначенці з підрозділів ГУР.

Представник акцентував, що наразі окупанти "несуть великі втрати".

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. У ЗСУ повідомили, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

Станом на 12 травня з Харківської області евакуювали понад 4000 осіб.

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