За дві доби російських наступів з Харківської області евакуювали понад 4000 осіб

Наразі у Харківській області розгорнули ще 900 місць для евакуйованих

Фото: Олег Синєгубов / Telegram

За дві доби від початку наступу російських окупаційних військ з Харківської області евакуювали понад 4000 осіб. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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1377 осіб евакуювали з Чугуївського району, 2097 — з Харківського, 29 — з Богодухівського. Ще 570 людей евакуювали волонтери, уточнили в ОВА.

Синєгубов додав, що тим, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, його надають. Але з усіх осіб 70% мають куди поїхати, здебільшого залишаються у родичів та близьких.

Наразі у Харківській області розгорнули ще 900 місць для евакуйованих.

В ОВА також заявили про чіткі домовленості з Укрзалізницею: у разі збільшення темпів евакуації, зокрема за межі області, компанія надасть додаткові потяги.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Того ж дня почалася евакуація з міста Вовчанськ та навколишніх населених пунктів Харківщини.

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