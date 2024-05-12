Власть Волчанска опровергла якобы заход оккупантов в город, продолжаются обстрелы и бои
Пока нет официально подтвержденной информации о пребывании российских захватчиков в Волчанске Харьковской области, продолжаются постоянные обстрелы и бои. Об этом рассказал глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии Суспільному.
По его словам, информация о присутствии оккупантов в городе официально не подтверждена – работают украинские военные.
Чиновник признал, что на северном рубеже самого города слышны автоматные выстрелы и взрывы, однако подчеркнул, что Волчанск находится в четырех километрах от границы – поэтому эта зона постоянно обстреливается и постоянно идут бои.
"Поэтому складывается такая картинка. Пока Волчанск есть и будет Украиной", – отметил Гамбарашвили .
По данным обладминистрации, в Волчанске остается до 500 человек, идет эвакуация.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- ГУР заявило, что действия российских захватчиков на Харьковском направлении начались "по графику", о котором украинская военная разведка проинформировала руководство и командование.
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