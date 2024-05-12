Власть Волчанска опровергла якобы заход оккупантов в город, продолжаются обстрелы и бои

По его словам, информация о присутствии оккупантов в городе официально не подтверждена – работают украинские военные.

Чиновник признал, что на северном рубеже самого города слышны автоматные выстрелы и взрывы, однако подчеркнул, что Волчанск находится в четырех километрах от границы – поэтому эта зона постоянно обстреливается и постоянно идут бои.

"Поэтому складывается такая картинка. Пока Волчанск есть и будет Украиной", – отметил Гамбарашвили .

По данным обладминистрации, в Волчанске остается до 500 человек, идет эвакуация.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

ГУР заявило, что действия российских захватчиков на Харьковском направлении начались "по графику", о котором украинская военная разведка проинформировала руководство и командование.

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