"Нужно двигаться быстрее". Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в армии
Недавние кадровые перестановки в Вооруженных Силах Украины "не последние". Об этом на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом сообщил президент Владимир Зеленский.
У главы государства попросили прокомментировать назначения нового командующего Сухопутными войсками, заместителя главнокомандующего ВСУ и заместителя руководителя Офиса президента.
"Недавно я представлял План устойчивости, прежде всего внутри нашего государства. И обороноспособность, потенциал, наше войско является одним из главных приоритетных пунктов <…> Там есть конкретные реформы, конкретные решения", – сказал президент.
Зеленский добавил, что эти конкретные решения "делают конкретные люди".
"Это не последние перестановки. Они будут, потому что нужно двигаться быстрее", – сказал глава государства, не приводя деталей будущих кадровых перестановок.
- 29 ноября Зеленский провел ряд назначений: Михаила Драпатого – новым командующим Сухопутными войсками, а Олега Апостола — заместителем главнокомандующего ВСУ.
- В тот же день президент назначил заместителем руководителя ОП полковника Павла Палису.