"Нужно двигаться быстрее". Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в армии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Недавние кадровые перестановки в Вооруженных Силах Украины "не последние". Об этом на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом сообщил президент Владимир Зеленский.

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У главы государства попросили прокомментировать назначения нового командующего Сухопутными войсками, заместителя главнокомандующего ВСУ и заместителя руководителя Офиса президента.

"Недавно я представлял План устойчивости, прежде всего внутри нашего государства. И обороноспособность, потенциал, наше войско является одним из главных приоритетных пунктов <…> Там есть конкретные реформы, конкретные решения", – сказал президент.

Зеленский добавил, что эти конкретные решения "делают конкретные люди".

"Это не последние перестановки. Они будут, потому что нужно двигаться быстрее", – сказал глава государства, не приводя деталей будущих кадровых перестановок.