Олексій Чернишов може очолити міністерство національної єдності – джерела
Олексій Чернишов, нинішній голова НАК Нафтогаз України, може обійняти посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Про це LIGA.net повідомили два співрозмовники в керівництві фракції Слуга народу.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
За словами співрозмовників, фракція розгляне кандидатуру Чернишова на засіданні у вівторок, 3 грудня.
Після цього його призначення мають винести на голосування під час пленарного засідання Верховної Ради того ж дня.
З 2022 року Чернишов працює головою правління НАК Нафтогаз України. А до цього він очолював Міністерство розвитку громад та територій.
У 2019–2020 роках Чернишов обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
- 20 серпня Зеленський анонсував створення інституції, яка об'єднуватиме громадян країни за кордоном та сприятиме протидії російським наративам.
- Згодом Зеленський заявив, що так зване "міністерство єдності" планують створити для того, аби сприяти поверненню українців на батьківщину.