Олексій Чернишов може очолити міністерство національної єдності – джерела

Очікується, що фракція розгляне кандидатуру Чернишова на засіданні 3 грудня

Олексій Чернишов

Олексій Чернишов, нинішній голова НАК Нафтогаз України, може обійняти посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Про це LIGA.net повідомили два співрозмовники в керівництві фракції Слуга народу.

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За словами співрозмовників, фракція розгляне кандидатуру Чернишова на засіданні у вівторок, 3 грудня.

Після цього його призначення мають винести на голосування під час пленарного засідання Верховної Ради того ж дня.

З 2022 року Чернишов працює головою правління НАК Нафтогаз України. А до цього він очолював Міністерство розвитку громад та територій.

У 2019–2020 роках Чернишов обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації.