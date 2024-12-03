Алексей Чернышов может возглавить министерство национального единства – источники

Ожидается, что фракция рассмотрит кандидатуру Чернышова на заседании 3 декабря

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов, нынешний глава НАК Нафтогаз Украины, может занять должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции Слуга народа.

По словам собеседников, фракция рассмотрит кандидатуру Чернышова на заседании во вторник, 3 декабря.

После этого его назначение должно быть вынесено на голосование во время пленарного заседания Верховной Рады в тот же день.

С 2022 года Чернышов работает председателем правления НАК Нафтогаз Украины. До этого он возглавлял Министерство развития общин и территорий.

В 2019-2020 годах Чернышов занимал должность главы Киевской областной государственной администрации.