НАБУ: Викрито працівника Офісу генпрокурора на хабарі $3,5 млн. В ОГП кажуть – викликає сумніви

В ОГП заявили, що один із прокурорів вивчає справу детектива Магамедрасулова, тому обшуки викликають сумніви в об'єктивності

Обшуки в ОГП (Фото: НАБУ та САП)

Національне антикорупційне бюро заявило про викриття прокурора Офісу Генерального прокурора й адвокатів, яких підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в розмірі $3,5 млн. В ОГП прокоментували та зазначили, що ці дії викликають сумніви щодо їхньої об’єктивності.

За даними НАБУ, кошти призначалися нібито для подальшого передання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і суддям Вищого антикорупційного суду, щоб вони ухвалили рішення закрити кримінальне провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Слідчі стверджують, що у період з 10 лютого до 18 вересня 2025 року адвокати вступили у "злочинну змову" з прокурором ОГП і запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ "розв'язати його питання". Вони мали виступити посередниками в отриманні й переданні хабаря, сума якого за час перемовин зросла з $2 млн до $3,5 млн.

У НАБУ зазначили, що гроші планували передавати частинами. На момент викриття прокурора й адвокатів вони встигли отримати лише $200 000.

В ОГП заявили, що обшуки детективами НАБУ були проведені у двох прокурорів, один з яких входить до групи, яка досліджує факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь Руслана Магамедрасулова.

"За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, що викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності. Вранці за місцем його проживання й на робочому місці було проведено обшук, що завершився безрезультатно – жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено", – зазначили в ОГП.

За інформацією Офісу генпрокурора, в ухвалі НАБУ сказано, що один із працівників ОГП діяв не в межах службових чи процесуальних обовʼязків. Дії іншого співробітника в ухвалі не конкретизовані, як і його можлива причетність до корупційних правопорушень, а також підстави проведення обшуку.

"У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів і вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП. Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників", – наголосили прокурори.

В ОГП підкреслили, що не підтримують жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи "полювання на відьом", але зацікавлені в об’єктивному встановленні істини. У відомстві очікують на офіційне надання матеріалів кримінального провадження від НАБУ та САП для проведення внутрішньої перевірки.

У разі, якщо підозри будуть підтверджені, ОГП обіцяє вжити належних заходів щодо своїх співробітників.

Обшук (Фото: НАБУ та САП)

Обшук (Фото: НАБУ та САП)