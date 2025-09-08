НАБУ прокоментувало нові докази СБУ щодо "крота" у підрозділі "Д-2"

НАБУ направило запит до СБУ щодо проведення допиту посадовця в межах службового розслідування

Підозрюваний співробітник НАБУ (Фото: СБУ)

Оприлюднені Службою безпеки України докази правопорушень співробітника підрозділу "Д-2" стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у Національному антикорупційному бюро України. Про це повідомила пресслужба НАБУ у відповідь на публікацію СБУ.

В бюро стверджують, що підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у лавах усіх без винятку правоохоронних органах. Водночас в НАБУ виступають за дотримання всіх встановлених законом процедур.

"Наголошуємо, що оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" наразі не надавалось.

НАБУ очікує усі наявні у СБУ матеріали провадження щодо вказаного співробітника. Також до спецслужби направлений запит щодо проведення допиту посадовця в межах розпочатого службового розслідування.

Ці матеріали та покази необхідні НАБУ для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень, додали в бюро.

Вранці 8 вересня СБУ повідомила, що співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров, затриманий у липні, понад 60 разів передавав секретну інформацію колишньому заступнику керівника охорони експрезидента Віктора Януковича, який нині працює на Федеральну службу безпеки Росії.

21 липня 2025 року СБУ повідомила про затримання співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за версією слідства, шпигував на користь Росії.

Того самого дня в бюро заявили, що попередня перевірка щодо співробітника не виявила доказів та свідчень щодо його співпраці з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.