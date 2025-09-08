НАБУ прокоментувало нові докази СБУ щодо "крота" у підрозділі "Д-2"
Оприлюднені Службою безпеки України докази правопорушень співробітника підрозділу "Д-2" стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у Національному антикорупційному бюро України. Про це повідомила пресслужба НАБУ у відповідь на публікацію СБУ.
В бюро стверджують, що підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у лавах усіх без винятку правоохоронних органах. Водночас в НАБУ виступають за дотримання всіх встановлених законом процедур.
"Наголошуємо, що оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ", – йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" наразі не надавалось.
НАБУ очікує усі наявні у СБУ матеріали провадження щодо вказаного співробітника. Також до спецслужби направлений запит щодо проведення допиту посадовця в межах розпочатого службового розслідування.
Ці матеріали та покази необхідні НАБУ для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень, додали в бюро.
Вранці 8 вересня СБУ повідомила, що співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров, затриманий у липні, понад 60 разів передавав секретну інформацію колишньому заступнику керівника охорони експрезидента Віктора Януковича, який нині працює на Федеральну службу безпеки Росії.
- 21 липня 2025 року СБУ повідомила про затримання співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за версією слідства, шпигував на користь Росії.
- Того самого дня в бюро заявили, що попередня перевірка щодо співробітника не виявила доказів та свідчень щодо його співпраці з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.
