НАБУ прокомментировало новые доказательства СБУ относительно "крота" в подразделении "Д-2"

НАБУ направило запрос в СБУ о проведении допроса чиновника в рамках служебного расследования

Подозреваемый сотрудник НАБУ (Фото: СБУ)

Обнародованные Службой безопасности Украины доказательства правонарушений со стороны сотрудника подразделения "Д-2" касаются событий, которые произошли задолго до начала его работы в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответ на публикацию СБУ.

В бюро утверждают, что поддерживают исключительную важность выявления российских агентов в рядах всех без исключения правоохранительных органов. В то же время в НАБУ выступают за соблюдение всех установленных законом процедур.

"Подчеркиваем, что обнародованные СБУ доказательства уголовных правонарушений указанного сотрудника касаются событий, которые произошли задолго до начала его работы в НАБУ", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что любой другой информации относительно его преступных действий во время работы в подразделении "Д-2" пока не предоставлялось.

НАБУ ожидает все имеющиеся в СБУ материалы производства в отношении указанного сотрудника. Также в спецслужбу направлен запрос о проведении допроса чиновника в рамках начатого служебного расследования.

Эти материалы и показания необходимы НАБУ для завершения служебного расследования и принятия дальнейших административных решений, добавили в бюро.

Утром 8 сентября СБУ сообщила, что сотрудник Центрального аппарата НАБУ Виктор Гусаров, задержанный в июле, более 60 раз передавал секретную информацию бывшему заместителю руководителя охраны экс-президента Виктора Януковича, который сейчас работает на Федеральную службу безопасности России.

21 июля 2025 года СБУ сообщила о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который, по версии следствия, шпионил в пользу России.

В тот же день в бюро заявили, что предварительная проверка в отношении сотрудника не обнаружила доказательств и свидетельств о его сотрудничестве с бывшим украинским чиновником, который перешел на сторону оккупантов.