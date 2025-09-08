СБУ: Задержанный "крот" в рядах НАБУ 60 раз сливал данные заместителю охраны Януковича

Задержанный также собирал для российского ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан

Сотрудник Центрального аппарата Национального антикоррупционного бюро Виктор Гусаров, задержанный в июле, более 60 раз передавал секретную информацию бывшему заместителю руководителя охраны Януковича, который сейчас работает на ФСБ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, задержанный сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении Д-2, входил в масштабную агентурную сеть России.

Кроме сотрудника НАБУ, в агентурную сеть входило еще три человека, разоблачение которых произошло ранее.

"Все агенты прекрасно разбирались в мерах конспирации, имели допуск к государственной тайне и документам с ограниченным доступом", – рассказали в СБУ.

По материалам дела, деятельность агентов курировал сотрудник службы департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров. Он формировал сеть еще с 2009 года во время своих визитов в Украину в рамках межведомственного взаимодействия.

Среди приспешников Егорова был генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого задержали в 2020 году.

Тогда, по указанию Егорова, Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины, а также убийство известного военного добровольца, собирал и передавал в РФ сведения о проведении тайных операций в районе АТО и тому подобное.

После задержания генерал-майора и тщательного исследования всех имеющихся материалов СБУ установила еще одного агента Егорова – Дмитрия Иванцова.

"Он – бывший заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов. Сейчас Иванцов скрывается на временно оккупированном полуострове и является резидентом ФСБ. То есть среди его задач – координация подрывной деятельности других агентов РФ в Украине", – уточнили в СБУ.

В 2024 году СБУ разоблачила еще одного участника сети – военнослужащего Национальной гвардии, который передавал данные об украинских активистах, военнопленных и последствиях обстрелов.

Последним оказался действующий сотрудник НАБУ, завербованный еще в 2012 году. Ему инкриминируют более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом.

"Предоставлять Иванцову нужную информацию он продолжил и после 2014 года, когда соратник Януковича открыто перешел на сторону врага. Это подтверждается, в частности, законспирированной перепиской, которую фигуранты возобновили буквально через три дня после фейкового референдума о "присоединении" Крыма к РФ", – рассказали в СБУ.

Также он собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых Россия планировала вербовочные мероприятия и специальные информационные операции.

Для получения персональной информации о потенциальных "целях" фигурант пользовался закрытыми базами данных правоохранительных органов Украины.

После документирования преступлений СБУ и ОГП задержали чиновника, изъяв телефон и компьютерную технику, которые он использовал для контактов с куратором.

Задержанному сообщено о подозрении в госизмене и в несанкционированных действиях с информацией с ограниченным доступом.

Суд избрал ему содержание под стражей, ему грозит до 15 лет заключения.

В СБУ обратили внимание, что другой агент сети Егорова –Иванцова генерал-майор Валерий Шайтанов уже получил тюремный срок в виде 12 лет за решеткой. Чиновник Нацгвардии сейчас находится под стражей.

