Латвія зобов'язала понад 800 громадян Росії покинути країну до 13 жовтня

Росіяни, які не здали вчасно документи на підтвердження знання мови, повинні покинути Латвію

Глава МЗС Латвії Байба Браже (Фото: x.com/Braze_Baiba)

Латвія зобов'язала 841 громадянина Росії покинути країну до 13 жовтня через те, що вони не змогли підтвердити знання латиської мови і пройти обов'язкову перевірку безпеки. Про це повідомляє Politico, посилаючись на інформацію від керівниці відділу зв'язків із громадськістю Управління у справах громадянства та міграції Латвії Мадари Пуке.

До 30 червня 2025 року росіяни мали подати заяву на отримання статусу постійного резидента Євросоюзу, показати рівень А2 володіння державною мовою, а також пройти перевірку безпеки та біографічних даних.

Нові правила торкнулися близько 30 000 громадян Росії. Більшість із них зуміли їх виконати, але майже 2600 осіб добровільно залишили Латвію, а ще 841 особа вчасно не надала документів.

Тепер вони зобов'язані до 13 жовтня покинути країну. Після цієї дати перебування в Латвії вважається незаконним і буде припинено доступ до соціальних послуг. Якщо на постійній основі не дотримуватися правил без поважної причини, це може призвести до примусової депортації, повідомила Пуке.

Відомо, що Латвія у 2022 і 2024 роках внесла поправки в закон про імміграцію, посиливши правила для громадян Росії, які хочуть залишатися в країні.