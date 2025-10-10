Латвія зобов'язала понад 800 громадян Росії покинути країну до 13 жовтня
Латвія зобов'язала 841 громадянина Росії покинути країну до 13 жовтня через те, що вони не змогли підтвердити знання латиської мови і пройти обов'язкову перевірку безпеки. Про це повідомляє Politico, посилаючись на інформацію від керівниці відділу зв'язків із громадськістю Управління у справах громадянства та міграції Латвії Мадари Пуке.
До 30 червня 2025 року росіяни мали подати заяву на отримання статусу постійного резидента Євросоюзу, показати рівень А2 володіння державною мовою, а також пройти перевірку безпеки та біографічних даних.
Нові правила торкнулися близько 30 000 громадян Росії. Більшість із них зуміли їх виконати, але майже 2600 осіб добровільно залишили Латвію, а ще 841 особа вчасно не надала документів.
Тепер вони зобов'язані до 13 жовтня покинути країну. Після цієї дати перебування в Латвії вважається незаконним і буде припинено доступ до соціальних послуг. Якщо на постійній основі не дотримуватися правил без поважної причини, це може призвести до примусової депортації, повідомила Пуке.
Відомо, що Латвія у 2022 і 2024 роках внесла поправки в закон про імміграцію, посиливши правила для громадян Росії, які хочуть залишатися в країні.
- 12 червня в Латвії держслужбовцям заборонили поїздки до Росії та Білорусі – Сейм підтримав закон. У разі порушення зі співробітником можуть розірвати робочі відносини.
- 7 жовтня повідомлялося, що Латвія поки що не буде відкривати повітряний простір біля кордону з Білоруссю та Росією. Як довго це триватиме – невідомо.
- Також Латвія заборонила нерегулярні автобусні перевезення в Росію і Білорусь на рік через ризики безпеки країни.
