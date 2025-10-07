Латвія заборонила нерегулярні автобусні перевезення до Росії і Білорусі на рік

Латвія запровадила заборону на нерегулярні автобусні перевезення до Росії та Білорусі через безпекові ризики

Рига (Фото: Depositphotos/Ingus Kruklitis)

Уряд Латвії на рік заборонив перевізникам здійснювати міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення автобусами, що перетинають кордони Латвії та Білорусі, а також Латвії та Росії. Про це повідомило видання Delfi.

Міністерство транспорту країни пояснило це рішення тим, що чимраз більший потік транспорту, який виконує нерегулярні перевезення, довгі черги на контрольно-пропускних пунктах та безпекові ризики, зокрема нелегальної міграції, – вимагають певних обмежень нерегулярних пасажирських перевезень.

Заборона стосується перетину кордону у пунктах пропуску Патерніекі, Гребнева і Терехова з 1 листопада 2025 до 31 жовтня 2026 року.

Міністерство закордонних справ радить латвійцям утриматися від поїздок до Білорусі та Росії, зважаючи на геополітичну ситуацію, воєнні дії Росії проти України, а також безпекові ризики. Йдеться як про розвідувальну діяльність білоруських спецслужб та вербування сусідів, так і про провокації, які можуть бути спрямовані проти мандрівників.

Також Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору на кордонах із РФ та Білоруссю.