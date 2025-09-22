Міністр оборони Латвії не виключає ескалацію провокацій і диверсії з боку Росії

Андріс Спрудс (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Прямої військової загрози Латвії чи НАТО наразі немає, але не можна виключати ескалацію провокацій, диверсій та інцидентів. Про це в інтерв'ю агентству LETA заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає Delfi.

За його словами, зараз необхідно враховувати, що Росія загалом готова до ескалації та продемонструвала свою жорстокість в Україні.

"Ми не повинні розслаблятися ні на хвилину, тому що в нашому регіоні можливі провокації гібридної війни й не тільки", – наголосив міністр.

Він додав, що прямої військової загрози Латвії або НАТО наразі немає, але не можна виключати провокації, диверсії та ескалацію інцидентів.

"Ми повинні зважати на це і бути готовими сьогодні, а не завтра. Наша готовність повинна бути продемонстрована вже зараз, зокрема за допомогою навчань "Намейс", які ще більше зміцнюють нашу боєготовність. Це доводить, що найкраще стримування – це зміцнення обороноздатності", – акцентував Спрудс.

Він пояснив, що демонстрація обороноздатності також стримує потенційну ескалацію. На його думку, у випадку з Росією слабкість – це те, що заохочує, тому також важлива місія НАТО, яка показує, що будь-які дії Москви викличуть відповідну реакцію.

Спрудс заявив, що якими б не були дії Росії, якими б не були їх мотиви, це, по суті, ескалація і демонстрація агресивності, на які має бути відповідь. Це покаже, що для Росії такі дії є контрпродуктивними, оскільки вони викликають відповідну реакцію і призводять до результату, протилежного очікуваному.

Міністр оборони Латвії зазначив, що Росія хотіла домогтися зниження ролі НАТО і роз'єднаності всередині Альянсу, однак, на його думку, в кінцевому підсумку досягла зворотного результату.