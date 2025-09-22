Министр обороны Латвии не исключает эскалацию провокаций и диверсии со стороны России

Андрис Спрудс (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Прямой военной угрозы Латвии или НАТО пока нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций, диверсий и инцидентов. Об этом в интервью агентству LETA заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает Delfi.

По его словам, сейчас необходимо учитывать, что Россия в целом готова к эскалации и продемонстрировала свою жестокость в Украине.

"Мы не должны расслабляться ни на минуту, потому что в нашем регионе возможны провокации гибридной войны и не только", – подчеркнул министр.

Он добавил, что прямой военной угрозы Латвии или НАТО пока нет, но нельзя исключать провокации, диверсии и эскалацию инцидентов.

"Мы должны учитывать это и быть готовыми сегодня, а не завтра. Наша готовность должна быть продемонстрирована уже сейчас, в том числе с помощью учений "Намейс", которые еще больше укрепляют нашу боеготовность. Это доказывает, что лучшее сдерживание – это укрепление обороноспособности", – акцентировал Спрудс.

Он пояснил, что демонстрация обороноспособности также сдерживает потенциальную эскалацию. По его мнению, в случае с Россией слабость – это то, что поощряет, поэтому также важна миссия НАТО, которая показывает, что любые действия Москвы вызовут ответную реакцию.

Спрудс заявил, что какими бы ни были действия России, какими бы ни были их мотивы, это, по сути, эскалация и демонстрация агрессивности, на которые должен быть ответ. Это покажет, что для России такие действия являются контрпродуктивными, поскольку они вызывают ответную реакцию и приводят к результату, противоположному ожидаемому.

Министр обороны Латвии отметил, что Россия хотела добиться снижения роли НАТО и разобщенности внутри Альянса, однако, по его мнению, в конечном итоге достигла обратного результата.