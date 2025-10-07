Латвия запретила нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь на год

Латвия ввела запрет на нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь из-за рисков безопасности

Рига (Фото: Depositphotos/Ingus Kruklitis)

Правительство Латвии на год запретило перевозчикам осуществлять международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами, пересекающими границы Латвии и Беларуси, а также Латвии и России. Об этом сообщило издание Delfi.

Министерство транспорта страны объяснило это решение, что все больший поток транспорта, который выполняет нерегулярные перевозки, длинные очереди на контрольно-пропускных пунктах и риски безопасности, в том числе нелегальной миграции, – требуют определенных ограничений нерегулярных пассажирских перевозок.

Запрет касается пересечения границы в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехова с 1 ноября 2025 до 31 октября 2026 года.

Министерство иностранных дел советует латвийцам воздержаться от поездок в Беларусь и Россию, учитывая геополитическую ситуацию, военные действия России против Украины, а также риски безопасности. Речь идет как о разведывательной деятельности беларуских спецслужб и вербовке соседей, так и о провокациях, которые могут быть направлены против путешественников.

Также Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границах с РФ и Беларусью.