Латвія поки не відкриватиме повітряний простір біля кордону з Білоруссю та Росією

У Міноборони країни не уточнили, як довго діятиме закриття повітряного простору

Латвійський солдат (Ілюстративне фото: Flickr)

Латвія вирішила продовжити часткове закриття повітряного простору біля кордону з Білоруссю та Росією до подальших рішень. Про це повідомило Міноборони країни.

Зазначається, що закриття повітряного простору продовжиться з 20:00 до 7:00. Однак у відомстві не уточнили, як довго діятиме закриття.

Це рішення пояснили інцидентами з порушення повітряного простору в інших країнах НАТО.

"Було ухвалено рішення продовжити часткове закриття повітряного простору Латвії в темний час доби. Майбутні рішення пов’язані з плануванням "Східної вахти" НАТО, а також координацією з рештою країн Балтії", – пояснює міністр оборони Андріс Спрудс.