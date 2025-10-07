Латвія поки не відкриватиме повітряний простір біля кордону з Білоруссю та Росією
Латвія вирішила продовжити часткове закриття повітряного простору біля кордону з Білоруссю та Росією до подальших рішень. Про це повідомило Міноборони країни.
Зазначається, що закриття повітряного простору продовжиться з 20:00 до 7:00. Однак у відомстві не уточнили, як довго діятиме закриття.
Це рішення пояснили інцидентами з порушення повітряного простору в інших країнах НАТО.
"Було ухвалено рішення продовжити часткове закриття повітряного простору Латвії в темний час доби. Майбутні рішення пов’язані з плануванням "Східної вахти" НАТО, а також координацією з рештою країн Балтії", – пояснює міністр оборони Андріс Спрудс.
- 11 вересня Латвія закрила повітряний простір на східному кордоні з Білоруссю та Росією після того, як дрони останньої залетіли до Польщі 10 вересня.
- 22 вересня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що вони очікують провокації та диверсії з боку Росії.
- 7 жовтня Латвія заборонила нерегулярні автобусні перевезення до Росії і Білорусі на рік.
