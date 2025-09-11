Латвія закриває повітряний простір з Білоруссю і Росією мінімум на тиждень

Заборонена зона буде відкритою для винищувачів НАТО та протиповітряної оборони країни

Андріс Спрудс (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Згідно з оцінкою Збройних сил країни Латвія закриває повітряний простір на східному кордоні з Білоруссю та Росією після того, як дрони останньої залетіли до Польщі 10 вересня. Про нові обмеження повідомив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.

"Повітряний простір буде закритий відсьогодні о 18:00 щонайменше на тиждень – до 18 вересня. Немає безпосередньої загрози, але армія перебуває в підвищеній готовності під час навчання з комплексної оборони країни "Намейс", – розповів посадовець.

За його словами, таке обмеження "дасть змогу повністю контролювати заборонену зону повітряного простору та полегшить виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів".

Водночас, додав Спрудс, заборонена зона буде відкритою для винищувачів НАТО, які виконують місію повітряного патрулювання в Балтії, а також для протиповітряної оборони Латвії.

"Це дасть змогу інтенсивно тестувати акустичні системи спостереження повітряного простору, проводити симуляції дронів і протидронів, розміщувати додаткові та тренувати мобільні бойові підрозділи", – розповів глава латвійського МО.

Раніше у Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю запровадили спеціальну зону обмежень польотів на три місяці. Зокрема, використання цивільних безпілотників заборонено і вдень, і вночі.