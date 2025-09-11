Латвия закрывает воздушное пространство с Беларусью и Россией минимум на неделю

Запрещенная зона будет открытой для истребителей НАТО и противовоздушной обороны страны

Андрис Спрудс (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Согласно оценке Вооруженных сил страны Латвия закрывает воздушное пространство на восточной границе с Беларусью и Россией после того, как дроны последней залетели в Польшу 10 сентября. О новых ограничениях сообщил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

"Воздушное пространство будет закрыто с сегодняшнего дня в 18:00 минимум на неделю – до 18 сентября. Нет непосредственной угрозы, но армия находится в повышенной готовности во время учений по комплексной обороне страны "Намейс", – рассказал чиновник.

По его словам, такое ограничение "позволит полностью контролировать запретную зону воздушного пространства и облегчит выявление несанкционированных летающих объектов".

В то же время, добавил Спрудс, запрещенная зона будет открытой для истребителей НАТО, которые выполняют миссию воздушного патрулирования в Балтии, а также для противовоздушной обороны Латвии.

"Это позволит интенсивно тестировать акустические системы наблюдения воздушного пространства, проводить симуляции дронов и противодронов, размещать дополнительные и тренировать мобильные боевые подразделения", – рассказал глава латвийского МО.

Ранее в Польше вдоль границы с Украиной и Беларусью ввели специальную зону ограничений полетов на три месяца. В частности, использование гражданских беспилотников запрещено и днем, и ночью.