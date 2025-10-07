Латвия пока не будет открывать воздушное пространство у границы с Беларусью и Россией

В Минобороны страны не уточнили, как долго будет действовать закрытие воздушного пространства

Латвийский солдат (Иллюстративное фото: Flickr)

Латвия решила продолжить частичное закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией до дальнейших решений. Об этом сообщило Минобороны страны.

Отмечается, что закрытие воздушного пространства продолжится с 20:00 до 7:00. Однако в ведомстве не уточнили, как долго будет действовать закрытие.

Это решение объяснили инцидентами по нарушению воздушного пространства в других странах НАТО.

"Было принято решение продлить частичное закрытие воздушного пространства Латвии в темное время суток. Будущие решения связаны с планированием "Восточной вахты" НАТО, а также координацией с остальными странами Балтии", – объясняет министр обороны Андрис Спрудс.