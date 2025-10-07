Латвия пока не будет открывать воздушное пространство у границы с Беларусью и Россией
Латвия решила продолжить частичное закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией до дальнейших решений. Об этом сообщило Минобороны страны.
Отмечается, что закрытие воздушного пространства продолжится с 20:00 до 7:00. Однако в ведомстве не уточнили, как долго будет действовать закрытие.
Это решение объяснили инцидентами по нарушению воздушного пространства в других странах НАТО.
"Было принято решение продлить частичное закрытие воздушного пространства Латвии в темное время суток. Будущие решения связаны с планированием "Восточной вахты" НАТО, а также координацией с остальными странами Балтии", – объясняет министр обороны Андрис Спрудс.
- 11 сентября Латвия закрыла воздушное пространство на восточной границе с Беларусью и Россией после того, как дроны последней залетели в Польшу 10 сентября.
- 22 сентября министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что они ожидают провокации и диверсии со стороны России.
- 7 октября Латвия запретила нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь на год.
