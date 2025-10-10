Латвия обязала свыше 800 граждан России покинуть страну до 13 октября

Россияне, которые не сдали в срок документы на подтверждение знания языка, должны покинуть Латвию

Глава МИД Латвии Байба Браже (Фото: x.com/Braze_Baiba)

Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября из-за того, что они не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку безопасности. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информацию от руководителя отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадары Пуке.

До 30 июня 2025 года россияне должны были подать заявление на получение статуса постоянного резидента Евросоюза, показать уровень А2 владения государственным языком, а также пройти проверку безопасности и биографических данных.

Новые правила коснулись около 30 000 граждан России. Большинство из них сумели их выполнить, но приблизительно 2600 человек добровольно покинули Латвию, а еще 841 человек в срок не предоставил документы.

Теперь они обязаны до 13 октября покинуть страну. После этой даты нахождение в Латвии считается незаконным и будет прекращен доступ к социальным услугам. Если на постоянной основе не соблюдать правила без уважительной причины, это может привести к принудительной депортации, сообщила Пуке.

Известно, что Латвия в 2022 и 2024 годах внесла поправки в закон об иммиграции, ужесточив правила для граждан России, которые хотят оставаться в стране.