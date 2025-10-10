Латвия обязала свыше 800 граждан России покинуть страну до 13 октября
Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября из-за того, что они не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку безопасности. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информацию от руководителя отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадары Пуке.
До 30 июня 2025 года россияне должны были подать заявление на получение статуса постоянного резидента Евросоюза, показать уровень А2 владения государственным языком, а также пройти проверку безопасности и биографических данных.
Новые правила коснулись около 30 000 граждан России. Большинство из них сумели их выполнить, но приблизительно 2600 человек добровольно покинули Латвию, а еще 841 человек в срок не предоставил документы.
Теперь они обязаны до 13 октября покинуть страну. После этой даты нахождение в Латвии считается незаконным и будет прекращен доступ к социальным услугам. Если на постоянной основе не соблюдать правила без уважительной причины, это может привести к принудительной депортации, сообщила Пуке.
Известно, что Латвия в 2022 и 2024 годах внесла поправки в закон об иммиграции, ужесточив правила для граждан России, которые хотят оставаться в стране.
- 12 июня в Латвии госслужащим запретили поездки в Россию и Беларусь – Сейм поддержал закон. В случае нарушения с сотрудником могут разорвать рабочие отношения.
- 7 октября сообщалось, что Латвия пока не будет открывать воздушное пространство у границы с Беларусью и Россией. Как долго это продлится – неизвестно.
- Также Латвия запретила нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь на год из-за рисков безопасности страны.
